Eli Asansöre Sıkışan Şahsı İtfaiye Kurtardı

Bolu'da ziyarete gittiği huzurevinde eli asansöre sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevi'nde bulunan yakınını ziyarete giden Sinan Özcan, bir anlık dalgınlıkla elini asansörle duvar arasına sıkıştırdı. Huzurevi sakinlerinin yardımları yetersiz kalınca olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri 30 dakika süren çalışma sonrasında Özcan'ın elini sıkıştığı yerden kurtardı. Bileğinde kırılma meydana gelen şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. - BOLU