Eli Asansöre Sıkışan Genci İtfaiye Kurtardı

Bolu'da eli asansöre sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Çakmaklar Huzurevinde bir yakınını ziyaret eden Sinan Özcan, ziyaretin ardından huzurevinden çıkmak için asansöre binmek istedi.



Bu esnada bir anlık dalgınlık sonucu elini asansöre sıkıştıran genç huzurevi sakinlerinden ve çalışanlarından yardım istedi.



Eli asansör ile duvar arasındaki sıkıştığı yerden çıkarılamayan Özcan'ın kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Özcan'ın elini sıkıştığı yerden kurtardı.



Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Özcan'ın, elinin bilek kısmında kırık olduğu belirlendi.