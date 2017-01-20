Eleşkirtli Muhtarlara Ziyaret

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Eleşkirt ilçesi muhtarlar derneğini ziyaret etti.



Tenekeci, yaptığı konuşmada, Ağrı Valisi Musa Işın'ın köylerin su sorunu üzerinde çalışılması talimatını verdiğini hatırlatarak, "Suyu akmayan köy kalmayacak şekilde çalışacağız." dedi.



Bazı köy muhtarlarının sıkıntılarını anlattığı toplantıda,Tenekeci notlar alarak muhtarlara sıkıntılarını gidereceğine dair söz verdi.





Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan ve İl Genel Meclisi Üyesi Naim Tekin de katıldı.