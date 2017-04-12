Elektrik Akımına Kapılarak Yaşamını Yitiren İşçi Toprağa Verildi

Adana'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.



Enerji nakil hattı işinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak dün yaşamını yitiren Sefa Akyıldız'ın (26) cenazesi, karayoluyla Gölköy ilçesine getirildi.



Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Akyıldız'ın cenazesi, Çatak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.



Evli ve bir çocuk babası olan Akyıldız'ın eşi Feyza Akyıldız'ın 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.