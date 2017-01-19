Elbistan'da Şüpheli Araç

Elbistan ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan şüpheli plakasız araç çekildi.



Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kızılcaoba Mahallesi, Saraybosna Caddesinde park halinde bulunan plakasız otomobili incelemeye aldı.



Yapılan incelemede plakası bulunmayan şüpheli otomobilin, şase numarasından yapılan sorgulamada Adıyaman ilinde başka bir otomobilin plakası ile eşleştiği, motor numarasından yapılan kontrolde ise kaydının hurdaya ayrılmış motosiklete çıktığı belirlendi.



Otomobil yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.