Elbistan'a Şehit Ateşi Düştü

KARS'ın Kağızman İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Hüseyin Emre Kul'un Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Elbistan'a bağlı Akören Mahallesi'nde oturan aileye acı haberi Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ile askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin babası Ragıp Kul'un Cezayir'de olduğu belirtilirken, anne Hatice ile kardeşleri acı haberler gözyaşlarına boğuldu.



Acı haberi duyan şehidin komşuları ve yakınları Türk Bayrağı asılan eve akın ederek, taziye dileklerini iletti. Erzurum'da görevliyken gittiği Kağızman'da şehit olan 4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Hüseyin Emre Kul'un, cenazesinin babasının gelişinin ardından defnedileceği bildirildi.



? - Kahramanmaraş