Elazığspor - Mersin İdmanyurdu Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Asla kaybetmeyi düşünmedik. Rakibimizin ne denli kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Böyle bir takıma karşı içeride kazanmayı istedik. Rakibin bizi nizami gollerle yenmesini isterdik. Maalesef ilk golde rakip oyuncu 3 metre ofsaytta. Bunlar tabi ki kırılma anlarıdır. Bu kırılma anlarına dikkat etmezseniz bir şehrin canı yanar. O yüzden de bazen vicdanımızı dinleyerek maç yönetmek lazım. Mağlup olduktan sonra geriye dönmekte zorlanıyoruz. Herkes bu takıma sahip çıkmalı. Hafta içi de olsa bu stat dolu olmalıydı. Son 6 haftaya girerken elbette ki sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Korkup kaçıp, gemiyi terk eden farelerden olmayacağız. Buraya sevdiğimiz ve inandığımız dostlarımız için geldik. Sonuna kadar da bu kulübü ligde tutmanın mücadelesini vereceğiz. Şartların ne olduğunu çok umursamayacağız. Biz elimizde var olanlarla yolumuza devam edeceğiz. Bizimle devam etmek isteyenler devam etsin etmek istemeyenler antrenmana para için çıkmayanların hiçbirisini bu saatten sonra istemiyorum. İster kümede kalırız ister bu onurlu mücadelemizin sonunda bilmediğimiz bir girdabın içine gireriz. Sonuçta herkes haysiyetiyle, şerefiyle mücadele etmek için çalışır, çabalar. Bu saatten sonra kimseye eyvallah diyecek durumumuz yok" dedi.



Elazığspor cephesi



Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, iki takımı da tebrik ederek, "Güzel bir mücadele oldu. Hem tesis hem hava tam maç oynamaya müsaitti. Haftalardı güzel oyunumuz, bir iki haftalık galibiyet serimiz vardı, sonra bir durakladık. Biz bugün farklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Bu maçın skoru farklı da olabilirdi. Ancak rakibi iyi durdurduk. Rakibin etkili yönlerini, etkili oyuncularını durdurarak kazandığımız hem dönen toplarla hem oyun kurarken o geçişleri yaparak açıkları bulduk. Neticesinde galip geldik. Biz bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Her zaman sahaya yansıtmak istediğimiz futbol budur. 6 tane daha maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş değil 18 puan var. Bu ligde alt sıralarda olan takımlar şampiyon olan takımları bile yenebiliyor. Gerekli mücadeleyi gösterdiğiniz zaman iyi sonuç elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir nefes alma maçımızdı. Rakibimiz içinde senenin en önemli maçlarından biriydi. Eğer rakibimiz yenseydi tamamen alt taraf karışabilirdi. Bizim de burada alacağımız 3 puanla artık derin bir nefes alıp kalan 6 maçta belki kendimize farklı bir yerde yer bulabilecektik. Bunu da başardık. Çok önemli bir 3 puan aldık. Mersin'e de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN