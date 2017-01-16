Elazığspor, Galatasaray'a Hazır

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'la karşılaşacak olan Elazığspor'da Basın Sözcüsü ve Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Cengiz Gülaç sarı-kırmızılı ekibi Gakgoş'lara yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını söyledi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın 19.45'de Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Türk Telekom Arena'da oynanan ilk karşılaşmada iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.



Tribün geliri şehit Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak



Karşılaşmanın geliri, İzmir'de yaşanan hain terör saldırısında teröristlere geçit vermeyen ve büyük bir facianın da önüne geçip şehit olan Elazığ'lı polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak. Elazığspor yönetimi, hain saldırı sonrasında bir açıklama yaparak, Galatasaray maçının gelirinin şehidin ailesine bağışlanacağını belirtmiş ve bütün şehri maça çağırmıştı.



"En iyi şekilde ağırlayacağız"



Karşılaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Elazığspor Basın Sözcüsü ve Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Cengiz Gülaç, "Bütün taraftarları maça bekliyoruz. Ligin ikinci yarısına yeni transferlerimizle başladık. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Elazığspor izlettireceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray karşısında taraftarlarımıza güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray ilk maçta bizi en iyi şekilde ağırlamıştı. Bizler de Gakgoş'a yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi göstereceğiz. Bildiğiniz üzere maçın gelirleri şehit polisimiz Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak. Taraftarlarımızın bu maça ayrı bir hassasiyet göstermelerini ve tribünleri doldurmalarını bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ