Elazığ Milletvekili Öztürk'ten Keban İlçesine Ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Keban ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.



AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Tamer Batı ile Keban İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 77,5 "evet" oyu veren ilçe halkına teşekkür etti.



"Keban kendine yakışanı yapmıştır." diyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:



"Referandumda Keban ve Elazığ il olarak rekor kırarak ülkede üst sıralamaya girmiştir. Sadece bu seçimlerde değil diğer seçimlerde de Elazığ rekor kırmıştı. Yaptığımız hizmetlere, halkımız oy vererek karşılık vermiştir."



Toplantıya, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Keban İlçe Başkanı Ömer Kaya da katıldı.