Elazığ Işçi Servisi Hareket Halindeyken Alev Aldı

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde arazi sulama kanallarını yapan özel bir şirkete ait işçi servisini yapan araç, sabah saatlerinde işçileri şantiyeye bıraktıktan sonra dönüş yolunda, hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alav yandı. Kovancılar ile Karakoçan ilçeleri arasında bulunan Okçular Köy yolu kavşağında bulunan özel bir firmaya ait işçileri şantiyeye bırakıp dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis aracı, hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün yolun kenarına çekerek durdurduğu minibüsten inerek hayatını kurtarırken, minibüs kısa sürede yanmaya başladı. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Olayın haber verilmesinin ardından Kovancılar İlçe Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının yanan minibüsü söndürmek için olay yerine gittiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlattı.