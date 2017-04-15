Elazığ'daki Terör Operasyonu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 muhtardan biri tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karakoçan'da 12 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muhtarlar, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Muhtarlardan biri terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ve 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.