Elazığ'daki huzur operasyonunda aranan 7 şüpheli yakalandı



ELAZIĞ - Elazığ'da 531 polisin katıldığı huzur operasyonun da aranan 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde saat: 17.30-22.00 arasında 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Huzur-Güven" uygulaması yapıldı. Eş zamanlı huzur operasyonu Elazığ'da 531 polisin katılımıyla iki aşamalı gerçekleşti.

İlk aşamada 17: 30-19: 30 saatleri arasında kent merkezinde eş zamanlı olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine baskın yapıldı. 228 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan uygulamada 2 bin 475 şahıs sorgulandı. Sorgulamada terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 1, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından ise 2 şahıs olmak üzere aranma kaydı olan toplam 3 şahıs yakalandı. Kapalı alanda sigara içmek suçundan ise 1 şahsa 109 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ise 3 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan işletmekten, 1 iş yerine de kapalı alanda sigara içirtmekten idari işlem yapıldı.

Asayiş uygulamasının ikinci aşamasında ise 20: 00-22: 00 saatleri arasında toplam 15 noktada 35 ekipten oluşan 154 personel ile yol kontrolü yapıldı. Yapılan yol kontrol uygulamalarında, kontrol edilen 410 araç içerisinde toplam 881 şahıs sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 2 şahsa çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 21 araca ise ilgili maddelerden toplam 12 bin 540 lira para cezası kesilirken 5 araçta trafikten men edildi.