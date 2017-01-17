Elazığ'da Yangın

Elazığ'da 7 katlı bir binanın son katında çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Çayda Çıra Mahallesi 1. Etap Memur-Sen TOKİ konutlarında yer alan 7 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın sırasında 3 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.