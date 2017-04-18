Elazığ'da Toprağa Gömülü PKK Mühimattı Bulundu
ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.
ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı, arazide toprağa gömdükleri belirlendi. Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar, 1 anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği buldu. Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
- Elazığ