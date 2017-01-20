Elazığ'da Karne Heyecanı

Elazığ'da 8 bin 383 öğretmenin görev yaptığı 461 okulda, 131 bin 500 öğrenci karne sevincini yaşadı.



Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Eyüp Oğuz'un isminin verildiği Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine karnelerini verdi.



Zorluoğlu, bu okulun 15 Temmuz'un sembol okullarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu okula devletin el koyduğunu anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Bu okulda, bu dershanelerde altın nesiller yetiştirdiğini iddia edenlerin esasında 15 Temmuz'da kendi silah arkadaşlarına mermi sıktıklarını, masum vatandaşlarımızın üzerine tanklarını sürdüklerini, milletimizin seçtiği temsilcilerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladıklarını, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni bombaladıklarını, yüzlerce insanımızı şehit ettiklerini ve binlercesinin yaraladıklarına hep beraber canlı olarak yaşadık."



Zorluoğlu, bu tür okullarla vatan, memleket, millet sevgisi ile dolu, milli ve manevi duyguları gelişmiş, kendini her bakımdan çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde donatmış gençler, yeni nesiller yetiştirmek istediklerini vurguladı.



Okulda dönem birincisi olan Kübra Şule Çavaş da 15 Temmuz'da devletin içine sızan hainler gibi olmamak ve yeni temiz bir nesil yetişmesi için burada olduklarını aktararak "Biz de inşallah o hainlerden değil de devletimizi ülkemizi koruyan temiz nesil oluruz." dedi.