Elazığ'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Elazığ'da cezaevi firarisi şahıs yakalandı.



Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak ile yağma suçlarından yakalama kararı bulunan F.K'nin yerini tespit etti.



Polis ekipleri Rızaiye Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda söz konusu kişiyi gözaltına alındı.