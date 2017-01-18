El Bab'ta Görev Yapan Mehmetçiğe Anamur'dan 3.5 Ton Muz Gönderildi

El Bab'ta görev yapan askerlere 'muzun başkenti' Anamur'dan 3.5 ton muz gönderildi.



26 Ağustos 2016 tarihinde yurt topraklarının savunulması, sınırımızı tehdit eden terör örgütlerinin kontrol altına alınması ve sınır güvenliğinin sağlanması için Suriye topraklarında bulunan teröristlerce kontrol altında tutulan kentlere yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında görev yapan askerlere moral ve motivasyon desteği kapsamında Anamur'dan 3.5 ton muz gönderildi.



Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde Anamurlular adına başlatılan çalışma ile Anamur'da bulunan muz sarartma tesislerinden toplanan 3 bin 500 kilo Anamur muzu, paketlenerek kamyonetler vasıtasıyla Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı üs bölgelerine ulaştırıldı. Gaziantep sınır hattında bulunan komutanlıklara teslim edilen Anamur muzu, askeri yetkililerce El Bab'ta görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılacak.



Konu ile ilgili açıklama yapan Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, Anamurlu üreticiler tarafından gönderilen muzların 16 Ocak 2017 Pazartesi günü Gaziantep'e doğru yola çıktığını, bizzat kendisinin de ekibe eşlik ettiğini ve muzların Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına ulaştırıldığını kaydetti. Günel, muzlarla birlikte Anamurlu öğrencilerin askerlere yazdıkları mektupların da teslim edildiğini bildirdi. - MERSİN