El Bab Şehidi Emre Doruk'un Cenazesi Memleketi Alucra'da

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi memleketi Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.



Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehit Doruk'un cenazesi, Giresun'un Alucra ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 200 kilometrelik yol, konvoy eşliğinde 4 saatte katedilerek Alucra İlçesi'ne getirilen şehidin naaşı, Devlet Hastanesi morguna konuldu. 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un annesi Havva ve babası Hasan Doruk'un çok üzgün oldukları gözlendi. İlçe merkezinde binalar, işyerleri ve araçlar Türk bayrakları ile donatıldı.



Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk, Alucra Merkez Büyük Camii'nde yarın düzenlenecek törenin ardından Akçiçek Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.



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