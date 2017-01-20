El Bab'da Deaş Saldırısı: 5 Şehit, 9 Yaralı (Yaralı Askerlerin Getirilişi)

FIRAT Kalkanı harekatının 150'nci günü olan bugün El Bab bölgesinde DEAŞ'ın bomba yüklü araçla saldırısında 5 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



Bugün saat 13.40 sıralarında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında uzman çavuşlar Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit düştü. Yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı. Bugünkü şehitlerle birlikte Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerlerin sayısı 54'e çıktı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." - Gaziantep