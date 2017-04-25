Ekonomi Bakanı Zeybekçi Dublin'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda İş, Girişimcilik ve Yenilik Bakanı Mary Mitchell O'Connor ile görüştü.



Bakan Zeybekçi ve O'Connor, İrlanda İş, Girişimcilik ve Yenilik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak bir araya geldi.



Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı öğrenildi.