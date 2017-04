Ek Bilgilerle) - İstanbul'da Gasp Dehşetleri Kamerada

İSTANBUL'da bankaları mesken tutup, parayla çıkanları silah tehdidiyle soyan çete çökertildi. 13 şüphelinin son 2 ayda yaklaşık 1 milyon lira gasp ettikleri belirlendi.



İstanbul'da son 2 ayda bankalardan çıkan kişilerin gasp edilmesi olaylarının artması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şebekenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 13 kişinin adreslerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Çete üyelerinin güpegündüz Bahçelievler'de bankadan çıkan kişiyi tabancayla yaralayıp gasp etmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayrıca Beylikdüzü ve Başakşehir'deki gasp anları da güvenlik kameralarına yansıdı.



YA SİLAH ZORUYLA YA DA AYAKLARINA ATEŞ EDEREK



Banka içindeki şüphelilerin belirledikleri hedefi an be an takip ettiği, uygun gördükleri anda da mağdurları ya silah zoruyla ya da ayaklarına ateş ederek gasp ettikleri ortaya çıktı. Çetenin 1 yılda 23 ayrı olay gerçekleştirdiği, son 2 ayda da yaklaşık 1 milyon lira gasp ettikleri belirlendi.



