Eğitime Kar Engeli

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.



Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.