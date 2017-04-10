Eğitime Hayırsever Desteği

Erzurum'da hayırsever iş adamı Hüsamettin Yavuz tarafından Narman ilçesinde yaptırılacak okulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.



Narman ilçesi Koçkaya Mahallesi'nde yaptırılacak 5 derslikli okulun yapımına ilişkin Erzurum Valiliğinde protokol imza döreni düzenlendi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, törende yaptığı konuşmada, yapılacak yeni okullar sayesinde eğitimdeki kalitenin artacağını belirtti.



Hayırsever iş adamı Yavuz'a teşekkür ederek, daha çok iş adamının okul yaptırmasını beklediklerini ifade eden Azizoğlu, şunları söyledi:



"Erzurum'daki eğitim kalitesi artacak ve ülke genelindeki sıralamamız ileri seviyelere çıkacaktır. Tortum'da da hayırsever bir iş adamımız tarafından yaptırılan okulumuzun temelini attık. Şimdi de Hüsamettin kardeşimizin yaptıracağı okulun protokolünü imzaladık."



Törende konuşmaların ardından okul yapımına ilişkin protokol imzalandı.



İmza törene Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da katıldı.