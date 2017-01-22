Eğitim-Sen'in Kuruluşun 22. Yıl Dönümü

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "FETÖ'nün darbe girişiminden sonra ülkede barış ve kardeşliği savunan 10 bin 500 arkadaşımızı açığa aldılar. Verdiğimiz mücadeleyle tamamı görevlerine geri döndü. 872 arkadaşımız ise ihraç edildi." dedi.



Karaca, Eğitim-Sen'in kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin eğitim alanında birçok probleminin olduğunu, bu sorunları çözmek için yoğun mücadele verdiklerini söyledi.



FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar uygulandığını savunan Karaca, "Bizim cemaatlerle ne işimiz olabilir? Bunlara karşı verdiğimiz mücadelemiz ortadaydı. Ülkede barış ve kardeşliği savunan 10 bin 500 arkadaşımızı açığa aldılar. Verdiğimiz mücadeleyle tamamı görevlerine geri döndü. 872 arkadaşımız ise ihraç edildi. Şimdiki mücadelemiz onların görevlerine iadesini sağlamaktır." dedi.



İhraç edilen Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere her ay için 2 bin lira maaş ödediklerini belirten Karaca, bu nedenle üye aidat kesintilerini binde 5'ten binden 8'e çıkardıklarını söyledi.



Konuşmaların ardından sendikanın kuruluş yıl dönümü etkinliği, İlkay Akkaya ve Grup Sarya'nın konseriyle devam etti.