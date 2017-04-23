Ege Rallisi'nde Zafer Avcıoğlu'nun

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda düzenlenen 27'nci Ege Rallisi, TOK Sport WRT adına Ford Feista R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin zaferiyle sona erdi.



BC Vision Motorsport takımı adına Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Burak Çukurova-Vedat Bostancı'nın ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez oldu.



Ford Fiesta R2T ile Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin en hızlı iki çeker ve sınıf 4 birincisi olarak tamamladığı rallide, sınıf 3'te Renault Clio Ragnotti ile Hakan Ertarman-Yunus Emre Bol, sınıf 1'de Alptekin Işıkalp-Selin Özgür ve Sınıf N'de de Neo Motorspor adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile Adil Küçüksarı-Kerim Tar ekibi birincilik elde etti.



Rallinin kadın pilotlar birincisi BC Vision Motorsport takımından Burcu Çetinkaya Bucak olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Osman Uğur ile yarışan Tuğba Bora elde etti.



35 yaş üstü ralli otomobillerine açık historic klasmanında ise Parkur Racing takımından Burak Türkkan-Onur Aslan Ford Escort MK2 ile birinciliğe ulaştı, Kategori 1 birincisi de Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak oldu.



- İzmir