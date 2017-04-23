Ege Rallisi'nde Zafer Avcıoğlu'nun

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda düzenlenen 27'nci Ege Rallisi, TOK Sport WRT adına Ford Feista R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin zaferiyle sona erdi.

Ege Rallisi'nde Zafer Avcıoğlu'nun

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda düzenlenen 27'nci Ege Rallisi, TOK Sport WRT adına Ford Feista R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin zaferiyle sona erdi.

BC Vision Motorsport takımı adına Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Burak Çukurova-Vedat Bostancı'nın ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez oldu.

Ford Fiesta R2T ile Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin en hızlı iki çeker ve sınıf 4 birincisi olarak tamamladığı rallide, sınıf 3'te Renault Clio Ragnotti ile Hakan Ertarman-Yunus Emre Bol, sınıf 1'de Alptekin Işıkalp-Selin Özgür ve Sınıf N'de de Neo Motorspor adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile Adil Küçüksarı-Kerim Tar ekibi birincilik elde etti. 

Rallinin kadın pilotlar birincisi BC Vision Motorsport takımından Burcu Çetinkaya Bucak olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Osman Uğur ile yarışan Tuğba Bora elde etti.

35 yaş üstü ralli otomobillerine açık historic klasmanında ise Parkur Racing takımından Burak Türkkan-Onur Aslan Ford Escort MK2 ile birinciliğe ulaştı, Kategori 1 birincisi de Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak oldu.

- İzmir

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