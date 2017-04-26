Efeler Voleybol Ligi

Efeler Voleybol Ligi final ilk maçında Halkbank, Arkas’ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Efeler Voleybol Ligi

Efeler Voleybol Ligi final ilk maçında Halkbank, Arkas'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 28 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı xx, İbrahim Ünal xx

Halkbank ANKARA: Kooy xxx, Samet xxx, Vincic xxx, Burutay xxx, Emre xxx, Miljkovic xxx (Hasan xxx, Caner xx, Kemal xx, Fonteles xx)

Arkas: Yiğit x, Mustafa xx, Sanders x, Silva x, Hakkı xx, Sanchez x (Ahmet x, Caner x, Gökhan x)

Setler: 25-20, 20-25, 25-21, 25-23

Süre: 1.58 dakika (29, 27, 28, 34) - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Fabio Alves Da Silva, İbrahim Ünal, Halk Bankası, Istanbul, İstanbul, 28 Nisan, Da Silva, Halkbank
reklam
sponsored ads