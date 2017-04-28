Edremit'te Kayıp Fotoğrafçı Aranıyor

Edremit ilçesinde fotoğraf çekmek için evden ayrılan Ahmet Kalabak'tan (26) 3 gündür haber alınamıyor.



Alınan bilgiye göre, bir markette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Edremit Fotoğraf Derneği (EDFOD) üyesi amatör fotoğrafçı Kabalak, 3 gün önce saat 23.00 sıralarında gece fotoğrafı çekimi için evinden ayrıldı.



Eve dönmeyen ve 3 gündür kendisinden haber alınmayan Kalabak'ın cep telefonu sinyalinden yerinin tespiti için Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme ve araştırma başlatıldı.



Kayıp gencin bulunması için sosyal medya üzerinden de ailesi ve arkadaşları tarafından kampanya başlatıldı.



Öte yandan, Altınoluk-Akçay-Burhaniye sahil bölgesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları da devam ediyor.



Bu arada Kabalak'ın evli olduğu öğrenildi.