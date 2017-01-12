Edremit'te 'Benim Adım Iyilik' Sosyal Sorumluluk Projesi Tanıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen "Benim Adım İyilik" adlı sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Benim Adım İyilik" projesi ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan öğrenci, ihtiyaç sahibi kişiler, yaşlılar, engelliler, şehit aileleri, gaziler, madde bağımlılığı riski ile karşı karşıya olanlar ve dezavantajlı gruplar içerisinden hedef grup olarak belirlenenlere giysi ve çeşitli ayni destek verilmesi hedeflendiğini söyledi.



Projenin sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı hedeflediğini anlatan Sırmalı, "Bu proje kapsamında özellikle ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını gidermek, onları mutlu etmek, onları topluma entegre etmek, aynı şekilde devletimizin onların yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Özellikle eğitim yardımlarıyla çocuklarımızın başarısını arttırmak, çocuklarımızın okullara devamlılığını sağlamak gibi bir hedefimiz de var." dedi.



Sırmalı, çalışmanın sadece bir kıyafet dağıtım projesi olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu proje kapsamında birçok etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimizin gezilere çıkarılması, çeşitli programlara katılması, sinema ve diğer kültürel faaliyetlerde bulunması gibi çalışmalar da proje dahilinde gerçekleşecek. Yine bu proje kapsamında öksüz ve yetim öğrenciler belirlenerek onlara kaymakamlığımız tarafından bir mektup gönderilecek ve 'Anneniz ya da babanız olsaydı onlardan ne isterdiniz?' sorusu yöneltilecek. Gelecek yanıtlara göre öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak."



Proje kapsamında "Benin Adım İyilik Hatıra Ormanı" oluşturulacağı vurgulayan Sırmalı, destekte bulunan hayırseverler ve sponsor firmalar adına sertifikalı ağaç dikileceğini sözlerine ekledi.