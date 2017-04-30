Edirne Yıkılan Binadan Çıkan Hurda Demir Ekmek Kapıları Oldu

Yıkılan binadan çıkan hurda demir ekmek kapıları oldu



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yıkılan üç katlı binadan çıkan hurda demirler yoksul vatandaşların ekmek kapısı oldu.



Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir taraftan iş makinalarıyla yıkımı yapılırken, bir taraftan da ellerinde demir kesme makası ve balyozlarla molozların arasına giren aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tehlikeye aldırış etmeden topladıkları hurda demirleri at arabalarına yükledi. Polis ve zabıta ekipleri olası bir kazaya karşı caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise hurda demir toplayanları merakla izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirleri at arabalarına dolduran vatandaşlar hurdacıların yolunu tuttu. Vatandaşlar, topladıkları hurda demirleri satıp, günde 20-30 lira kazanarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.