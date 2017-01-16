Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,941 liradan satıldı. Salon satışında 16 işlemde en düşük 0,894 liradan en yüksek 0,988 liradan 119 buçuk ton buğday alıcı buldu.Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.