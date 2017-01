Edirne Milli Eğitim Müdürü Özcan Açıklaması

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, eğitimin kalitesinin, ideal bir geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.



Özcan, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim sürecinde fedakarca verdiği emeklerin geleceği şekillendiren paha biçilmez bir değer olduğunu belirten Özcan, eğitime yönelik atılan her adımın aydınlık yarınların habercisi olduğunu vurguladı.



Özcan, şöyle devam etti:



"Hayatımızın her alanına yön veren, bireyleri özgün ve özgür kılan, milletin her bir ferdini aynı ideal etrafında buluşturan kazanımlar, tüm paydaşların ortak çabalarıyla oluşturulan eğitim ortamlarının ürünüdür. Bugün gelecek için daha azimli, daha kararlı ve daha umutluyuz. Bugün her zamankinden daha fazla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Okul genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.' veciz sözündeki hedeflere ilerliyoruz. Çünkü her birimiz çok iyi biliyoruz ki eğitimin kalitesi, ideal bir geleceğin teminatıdır."



"Her bir öğrenci ülkenin geleceği"



Özcan, hayatta başarı için önce inanmak sonra da hedefe varana kadar yılmadan çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.



Her bir öğrencinin ülkenin geleceğini olduğunu vurgulayan Özcan, "Geleceğin Fatihleri, Yavuzları, Mustafa Kemalleri sizlerin arasından çıkacak. Kiminiz Aziz Sancar gibi büyük bir bilim insanı, kiminiz Hidayet Türkoğlu gibi başarılı bir sporcu, kiminiz Yaşar Kemal gibi büyük bir romancı, kiminiz Nuri Bilge Ceylan gibi başarılı bir yönetmen olarak dünya çapında göğsümüzü kabartacaksınız." ifadelerini kulandı.



Öğrencilerin hedefini sanal ortamlara bağımlı kalarak değil, sosyal ortamlarda özgün kimliklerle ortaya koyması gerektiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:



"Başarınız başarımız, mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Sizleri ve geleceğinizi önemsiyoruz. Bütün bu gayretimiz, çalışmalarımız, hayallerimiz, gündelik telaşlarımız bile sizin adınıza. Çünkü hayatımızı anlamlı kılan sizlersiniz. Sevincimizde de kederimizde de siz varsınız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimizi, değerli eğitim çalışanlarımızı ve fedakar velilerimizi başarılı bir eğitim öğretim dönemi nedeniyle tebrik ediyor, sağlık, huzur ve başarı dileklerimle, saygılar sunuyorum."