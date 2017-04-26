Edirne'den Kısa Kısa

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede bulunan tarihi eserlerde yabani ot temizliği yaptıklarını bildirdi.





Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarının gelmesiyle ortaya çıkan yabani otların temizlendiğini belirtti.





Yapılan çalışmayla tarihi eserleri koruduklarını belirten Tekin, "Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarihi eserlerimizde yabani ot temizliği yapıyor. Çalışmalar ilçe genelinde sürecek." ifadelerini kullandı.





Lalapaşa Kaymakamı Öztürk'e ziyaret





Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ve Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhammet Öztürk, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk'ü ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.



Özcan ve Öztürk de Lalapaşa'nın gelişmekte olan bir ilçe olduğunu belirterek Öztürk'e başarılar dilediler.





-Meriç'te asfaltlama çalışması





Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, ilçenin ana güzergahı olan Ahmet Tosun Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmasının tamamlandığını bildirdi.





Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların onarımının süreceğini belirtti.





Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle çalışmalar başladıklarını belirten Yörük, "İlçenin ana güzergahı olan Ahmet Tosun Caddesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan asfaltlama çalışması tamamlandı. Önümüzdeki süreçte ilçe genelinde bozuk olan yollarda onarım çalışmalarımız sürecek. Her şey güzel bir Meriç için." ifadelerini kullandı.