Edirne'den Kısa Kısa

Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hüseyin İnce, nadasa bırakılan tarlalarda hayvan otlatılmasının yasak olduğunu bildirdi.



Başkan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan üreticilerinin dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu söyledi.



Nadasa bırakılan topraklarda hayvan otlatılmasının yasak olduğunu dile getiren İnce, şunları kaydetti:



"Yasaklara uymayan sürü sahiplerine işlem yapılacaktır. Sürü sahiplerinin kendi arazileri veya kiraladıkları arazilerde, hayvanlarını otlatabilmek için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ya da o bölgedeki koruculara durumu bildirmeleri gerekir. Buradaki amaç kendi arazisinde hayvan otlatmak isteyen sürü sahiplerinin arazisine giderken, diğer çiftçilerin ekili alanlarına verebileceği zararın kim tarafından karşılanacağının tespit edilmesidir."



Turizm Haftası



Keşan ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Kurumu müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kortej ilçe merkezinden geçti.



Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin soğuk havada oyun havasıyla oynayarak ısındığı görüldü.



Kortej geçişinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Buradaki törenin ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.