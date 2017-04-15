Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımı, bisiklet federasyonunca Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı'na katıldı.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 260 sporcu ve 38 kulübün katıldığı yarışta, Edirneli bisikletçilerden Eren Baki Doğan ikinci olurken, Yıldız Erkek kategorisinde Edirne bisiklet takımının üçüncü olduğu ifade edildi.



Açıklamada, takımın çalışmalara hız kesmeden yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.



Edirneli öğrenciler robotik turnuvasında



Edirne Bahçeşehir İlkokulu Robotik Takımı öğrencilerinin oluşturduğu Çalışkan Arılar grubunun, İstanbul'da düzenlenen robotik turnuvasına katıldığı bildirildi.



Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Entomoloji Uzmanı Doç. Dr. Kadri Kıran'dan bal arılarının neslinin tükenmesiyle ilgili bilgiler edinen öğrenciler, Çalışkan Arılar grubu olarak bu problemi ve çözümünü robotlarında canlandıran bir proje oluşturdu.



Turnuvaya katılan öğrencilerin lego parçalarından özgün basit makineler tasarlayarak oluşturduğu proje, muhteşem makine ödülüne layık görüldü.



Okul müdürü Mahmut Boztürk, yaptığı açıklamada, proje çalışmaları ile gelecek nesillerin erken yaşlardan itibaren toplumsal sorunlara daha duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetiştiklerini kaydetti.