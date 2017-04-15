Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah'ı ziyaret etti.





Ziyarette, 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması programıyla ilgili konular görüşüldü.



Belediye Başkanı Şahinşah, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.



Çalışkan da Şahinşah'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



-Kuşlar için yuva konuldu



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, kuşların korunaklı üreyebilmeleri ilçenin çeşitli yerlerine kuş yuvaları asıldığını bildirdi.





Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekipleri tarafından hazırlanan yuvaların ağaçlara asıldığını belirtti.





Yuvaların kuşları her türlü mevsimsel etkilerden koruyacağını belirten Tekin, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından baharın gelişiyle ilçemizin muhtelif yerlerine kuşların korunaklı üreyebilmeleri için kuş yuvaları asıldı." ifadelerini kullandı.



-AK Parti Edirne Milletvekili Sezen'den ziyaret



AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk'ü ziyaret etti.





Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.



Sezen de Lalapaşa'nın çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek Öztürk'e başarılar diledi.



-Halk oylamasına doğru



AK Parti Havsa İlçe Başkanı Adnan Aladağ, halk oylaması çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürdüklerini bildirdi.



Aladağ ve partililer, Fatih Caddesi'nde AK Parti Havsa İlçe Başkanlığınca kurulan evet standında vatandaşlara broşür dağıttı ve halk oylamasına ilişkin bilgi verdi.



Aladağ, tüm vatandaşların oyunu kullanması gerektiğini belirtti. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet için evet dediklerini aktaran Aladağ, halk oylaması çalışmalarına partililer, kadın ve gençlik kollarıyla devam ettiklerini söyledi. Daha hızlı işleyen yargı ve devlet işlerinin daha hızlı gerçekleşmesi için yeni anayasaya evet dediklerini anlatan Aladağ, gücünü milletten alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için evet diyeceklerini kaydetti.