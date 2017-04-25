Edirne'den Kars'a Yöresel Ürünler ATO'da Buluşuyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), Edirne'den Kars'a kadar Anadolu coğrafyasının dört bir yanından yöresel lezzetleri 28-29 Nisan tarihlerinde ATO Congresium'da düzenleyeceği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde buluşturacak.



Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin coğrafi işaretli yöresel ürünlerinin tanıtımı için 130 stant kurulacak. ATO Congresium'da 8 bin metrekarelik alana kurulacak fuarda, Gaziantep baklavasından Kars kaşarına, Mersin cezeryesinden Ayvalık zeytinyağına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün yer alacak. Zirveye 35'e yakın ilin oda ve borsaları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları yöresel ürünleriyle katılacak. Fuar ile coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve ticarileşmesine zemin hazırlanması amaçlanıyor.



Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, konferans, fuar ve ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilecek. Mesut Yar'ın sunuculuğunu yapacağı zirvede, coğrafi işaretler konusu 30 oturumda yerli ve yabancı 42 uzman konuşmacı tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak. Konuşmacılar arasında Ayhan Sicimoğlu, Cem Seymen, Kadir Çöpdemir ve Rafet İnce gibi ünlü isimler, akademisyenler, politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kanaat önderleri de yer alıyor. Zirve kapsamında ATO ikili iş görüşme standında üretici ve alıcılar yüz yüze görüşme yapma imkanını da bulacak.



"Anadolu'nun bereketi Ankara'da buluşuyor"



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini belirterek, "Edirne Keşan'ın satır etinden Kars'ın kaşarına, Kayseri'nin mantısından Gaziantep'in baklavasına kadar tüm Anadolu'nun el emeği, göz nuru, alın teri ve bereketini bu zirvede buluşturacağız" dedi.



Coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Baran, "Coğrafi işaret, yöresel ürünleri benzerlerinden ayırmaya yarıyor. Kırsal kalkınma için yöresel ürünlerimize sahip çıkmamız, coğrafi işaret başvurularını artırmamız gerekiyor" diye konuştu.



"Hazine üzerinde yaşıyoruz"



Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde tescil alabilecek yöresel ürün bulunduğu halde sadece 200 civarında ürünün coğrafi işaretli olarak tescillendiğini hatırlatan Baran, "Ülke olarak çok kıymetli bir hazinenin üzerinde yaşıyoruz ama farkında değiliz" dedi.



Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa, ABD ve gelişmiş ülkelerdeki pazar büyüklüğünün 200 milyar doları aştığını, Fransa ekonomisine 18 milyar euro, İtalya ekonomisine ise 12 milyar euro kazandırdığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:



"Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile yöresel ürünlerimizi dünyaya duyurmaya, kendi üreticimizi korumaya ve emeğinin karşılığını almasını sağlamaya, Türkiye'nin dünyaya ihraç edebileceği ürünlerin kıymetini artırmaya, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. ATO üyesi tüccarlarımızın bu ürünlerin dünyaya pazarlanmasında aktif rol almasını planlıyoruz. Coğrafi işaretli ürün sayımız arttıkça köylü kazanacak, şehirli kazanacak, Türkiye kazanacak." - ANKARA