Edirne'deki Cinayet

Keşan ilçesindeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocadere Göleti yakınlarında, Ali Demir'in otomobil içerisinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi ile ilgili H.O.B (18), İ.B (49), H.I (20) ve 14 yaşında bir çocuk gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen baba H.O.B (18), oğlu İ.B (49) ve H.I (20) tutuklandı, 14 yaşındaki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Demir, 20 Nisan'da Kocadere Göleti yakınlarında otomobilin içerisinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.