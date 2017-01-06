Edirne'de Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, 2016'da tarım ve hayvancılık alında Edirne'ye 248 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.



Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımın geliştirilmesi amacı ile üreticilere her yıl çeşitli destekleme ödemeleri yapmaya devam ettiğini belirtti.



Edirne'nin de desteklemelerden payını aldığını aktaran Sezen, şunları kaydetti:



"Bu ödemelerde aslan payını hububat, baklagil ve yağlı tohumlar aldı. En fazla ödeme hububat, baklagil ve yağlı tohumlar tarımına verildi. Bitkisel üretimde hububat, baklagil ve yağlı tohumlar alan bazlı desteklemeler için 34 bin 962 üreticiye 101,8 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Aynı zamanda yıl içerisinde mazot ve kimyevi gübre desteklemesi için başvuruda bulunan 28 bin 845 üreticimize 37 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. İyi tarım ve organik tarım yapan üreticilerimize 2016'da 112 bin lira destekleme ödemesi verildi. İlimize toplam verilen destekleme tutarı ise 200 milyon liradır."



Genç Çiftçi Projesi ve diğer desteklemeler



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Edirneli birçok üreticiye destek sunulduğunu belirten Sezen, "Edirne'de 151 çiftçimize tamamı hibe olacak şekilde kişi başına 30 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. 7 genç çiftçimiz bitkisel üretime yönelik sundukları projeler için 140 bin liralık hibe desteğinden yararlandı. Ayrıca 19 çiftçimize ekonomik yatırımlar adı altında 11 milyon 300 bin lira yüzde 50 hibe desteği ödemesi yapıldı. Böylece genç çiftçiler için verilen destek tutarının tamamı 16 milyon lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Sezen, tarım alanında yapılan desteklemelerin yanı sıra hayvancılık alnında da önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti.



Hayvancılık desteklemelerinin de devam ettiğini aktaran Sezen, şu bilgileri verdi:



"Bu kapsamda anaç sığır desteklemesi yönünde 11 milyon lira, anaç koyun, keçi desteklemesinden 5 milyon lira, besilik erkek sığır desteklemesine 1 milyon lira ve süt desteklemesine 9,7 milyon lira ödeme bakanlığımız tarafından yapılmıştır. 2016 yılında hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize 29 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.



Tarım ve hayvancılık dışında danışmanlık ve depolama gibi alanlarda da destekleme yapıldı. Danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlara 275 bin lira, mera ıslah çalışmaları, su ürünleri, çiftlik muhasebe veri ağı ve ürün çeşitlendirmeye yönelik değişik kalemlerden üreticilerimize ise yaklaşık 1 milyon 275 bin lira destekleme ödemesi yapıldı."



Sezen, tüm çiftçilere bereketli bir yıl diledi.