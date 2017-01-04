Edirne'de sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest kaldı.Terör örgütleri DEAŞ ve PKK propagandası yapılan bir videoyu sosyal medyadaki hesabından paylaştığı iddiasıyla dün gözaltına alınan, 7 Haziran'daki genel seçimde HDP'nin Edirne'den milletvekili adayı olarak gösterdiği Sedat Zımba, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zımba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Edirne'de Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası
Edirne'de sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest kaldı.
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