Edirne'de "Kaçak Midye" Operasyonu

Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Edirne'de

Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Büyükevren köyünde İ.E'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 90 çuval içerisinde 2 ton kum midyesi bulundu.

İ.E'ye bin 200 lira para cezası verilirken, el konulan midyeler ise Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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