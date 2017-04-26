Edirne'de "Kaçak Midye" Operasyonu

Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton kaçak midye ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Büyükevren köyünde İ.E'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 90 çuval içerisinde 2 ton kum midyesi bulundu.



İ.E'ye bin 200 lira para cezası verilirken, el konulan midyeler ise Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.