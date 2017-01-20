Edirne'de İzne Bağlanan Etkinlik Kararı 3 Ay Süreyle Uzatıldı

Edirne'de, kamuoyuna açık yerlerde her türlü eylem, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma gibi etkinliklerin, 3 ay süre ile izne bağlı olarak yapılabileceği bildirildi.



Edirne Valiliği, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmasının ardından, kentte protesto, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yasaklandığını açıklamıştı. Yasağın sona ermesinin ardından yeni bir karar alan valilik 2016 yılı sonuna kadar kentte protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin izne bağlı olarak yapılabileceğini açıklamıştı.



3 ay süre ile karar uzatıldı



Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11. Maddesinin (m) fıkrası gereğince Edirne İl Genelinde, Açık Yerlerde Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, her türlü Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma vb. etkinlikler, 18 Ocak 2017 tarihinden 01 Mart 2017 tarihine kadar izne bağlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - EDİRNE