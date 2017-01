Edirne Belediyesi 900 Personelle 8 Gündür Karla Mücadele Veriyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 günlük karla mücadele kapsamında kent genelinde 24 saat esasına dayalı olarak 900 personelle görev yaptıklarını söyledi. Gürkan, kentin 11 farklı noktasında toplam 32 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, kar ve buzla mücadelede toplam 665 ton tuz, solüsyon ve gübre kullanıldığını belirtti.



Edirne Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan belediye başkanı Gürkan, 8 günlük karla mücadele bilançosunu açıkladı. Kentte yılbaşı gecesi yaşanan karla mücadelede hazırlıklarını zamanında hayata geçiremedikleri için kent halkında tekrar özür dilediğini hatırlatan Gürkan, 4 Ocak 2017 itibariyle yaşanan ikinci şiddetli kar yağışı sonrası Edirne Belediyesi olarak yaptıkları mücadele sonrası hem insani olarak hem de belediye başkanı olarak bu kez vicdanının rahat olduğunu söyledi.



"Emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"



Gürkan, 8 gündür 24 saat esasına göre zorlu ve çetin kış şartlarında görevlerini layıkıyla sürdüren tüm belediye personeline teşekkür ederek, "Öncelikle belediye çalışanlarımıza, emekçi kardeşlerimize bir teşekkürüm var. 04 Ocak 2017 Perşembe akşamı itibariyle kurmuş olduğumuz ekipler, kentin 11 farklı noktasında 11 farklı ekip kurduk. Bugün itibariyle de kesintisiz olarak çalışmalarına devam ediyorlar. İlk iki gün 8'er saatlik vardiya usulü çalıştık ama sonra baktık ki çok mümkün olmuyor üçüncü günden itibaren 24 saat çalışma esasına geçtik" dedi.



"32 adet araçla çalışmalarımız sürüyor"



Edirne'de karla kaplı yaklaşık bin 500 sokak olduğuna değinen Gürkan, "Edirne'de yaklaşık bin 500 sokak var. Geniş olan sokaklara zaten girilmişti ancak dün sabah itibariyle de daha dar olan ve araçlar tarafından kapalı olan greyderlerin, kepçelerin, bıçakların girmesinin mümkün olmadığı sokaklara hepsine tek tek girilmeye başlandı. 5 greyder, 4 kar ataşmanlı yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 3 yükleyici kepçe, 'bobcat' dediğimiz küçük bir makinemiz var, 6 tuz serpme makinesi ve 2 adet de solüsyon sıvı buz çözücü makinesi, 7 kamyonla karla mücadele çalışmalarımızı yaptık. Toplamda baktığınız da 32 adet araçla sürekli çalıştık" diye konuştu.



"Bin 500 personelin 900'ü sahada karla mücadele ediyor"



Edirne Belediye Başkanı Gürkan, belediye bünyesinde bulunan müdürlüklerde görev yapan 285 personelin, 8 gün boyunca saha karla mücadelede 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 70 çalışanımız 8 gün boyunca her vardiyaya katıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 8 gün boyunca her vardiyada 60 personeli, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 8 gün boyunca her vardiyada 96 personeli, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün su ve kanal ekipleri haricindeki 24 personel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün yine her vardiya da 15 personel olmak hesabıyla 15 personeli çalıştı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün de trafik hizmetleri dışında karla mücadelede sadece her vardiyada 20 personel olmak üzere karla mücadele de çalıştılar. Bu sekiz gün boyunca her vardiyada toplam 285 personelimiz, bunu 300 desek 24 saatte 900 personelimiz ki belediyemizin bin 500 personeli var. Bu bin 500 personelin 900 personeli 24 saatlik süre içerisinde mutlaka kendi alanı ve görevi ile ilgili karla mücadele de aktif olarak çalıştı. Bize destek olan ve iş makinelerini karla mücadele kapsamında bizlere gönderen bazı inşaat firmalarına da ayrıca Edirne halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.



"665 ton tuz, solüsyon ve gübre kullanıldı"



Gürkan, kış sezonuna girerken yaklaşık 500 ton tuz stok yaptıklarını hatırlatarak, "Bu 500 ton tuzun 200 tonunu Edirne'de çeşitli kurumlara ve özellikle okullara dağıtmıştık. Elimizde 300 ton civarında tuzumuz vardı. Stoklarımızı yeniden arttırdık. Asfaltı dışı bazı alanlarda gübre kullandık. 15 ton granürlü üre gübresi kullandık. Yine bu kapsamda tarihi köprülerimiz başta olmak üzere 50 ton buz çözücü solüsyon kullandık. Yani üst üste koyduğumuzda 665 ton tuz, solüsyon ve gübre kullanmış olduk" şeklinde konuştu.



"Sokak hayvanları unutulmadı"



Kent genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk havada özellikle sokak hayvanlarının ve kuşların hayatta kalabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını anlatan Gürkan, "Tabii ki sokak hayvanlarımızı da bu kapsamda unutmadık. 3 ayrı ekibimiz, sokak hayvanları için sürekli açık alanlara mamalar bıraktı. Edirneli vatandaşlarımızda tüm hassasiyetleriyle sokaklarda kalan hayvanlarımıza yem bıraktılar, destek verdiler. Buradan ayrıca hayvan sever dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine kuşlar için belirli yerlere buğdaylar ve ekmekler bırakıldı" ifadelerini kullandı.



"4 özel misafirimizi, misafir ediyoruz



Gürkan, Edirne Belediyesi olarak sokakta yaşamaya çalışan 4 vatandaşın da belediye bünyesinde özel misafirhanelerde misafir edildiğini belirterek, "Yine bu 8 günlük süre zarfında yoğun kar yağışı altında sokakta kalan 4 vatandaşımızı belediye olarak sahiplenerek, sıcak yatacak yer, yemeklerini, giyeceklerini temin ettik. Halen de misafirimiz olarak misafir ettiğimiz yerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Yine bu kış günlerinde ihtiyacı olan evinde sobası, odunu, kömürü olmayan yaklaşık 200'e yakın vatandaşımızı da soba, odun, kömür gibi çeşitli ihtiyaçlarını temin ettik" dedi.



"Hem insan olarak hem de başkan olarak vicdanım rahat"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl girişinde kent genelinde yaşanan şiddetli kar yağışında zamanında müdahale yapamadıkları için yaşanan sıkıntıları ikinci kar furyasında tekrarlamamaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Yılbaşı günü yağan karda, daha önceki basın toplantısında da ifade etmiştim, hazırlıklarımız vardı ama bu hazırlıklarımızı hayata geçirmede geciktiğimiz için bir sıkıntı yaşamıştık ve vatandaşlarımızdan da özür dilemiştik. Ama bu ikinci karda tabi ki her şeyden önce insanın kendi vicdani yaptığı değerlendirme önemlidir, hem bir insan olarak hem de belediye başkanı olarak yaptığım vicdani değerlendirmede 31 Aralık 2016 günü yağan karla ilgili vicdanen rahat değildim. Ama 4 Ocak 2017 Perşembe akşamından itibaren ve halen devam eden karla mücadelede hem insani olarak hem de belediye başkanı olarak tüm arkadaşlarım adına da rahatlıkla söyleyebilirim vicdanen rahatız" diye konuştu. - EDİRNE