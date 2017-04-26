E-Ticarete "Güven Damgası" Geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, internet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, e-ticareti geliştirecek "güven damgası sistemi"nin hayata geçirileceğini belirterek, "Güven damgasını gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek." ifadelerini kullandı.



Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir sistem üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, konuya ilişkin tebliğ taslağının 7 ay önce bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldığını, meslek kuruluşları, dernekler, federasyonlar, sektör temsilcileri ve tüketicilerden gelen görüşlerin alındığını belirtti.



Çalışmaların ardından taslağa son şeklinin verildiğini ifade eden Tüfenkci, tebliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.



Tebliğle internet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, e-ticareti geliştirecek "güven damgası sistemi"nin hayata geçirileceği bilgisini veren Tüfenkci, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret sitelerinin, tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Bakanlık tarafından yetkilendirilen güven damgası sağlayıcısına (GDS) başvuruda bulunabileceğini kaydetti.



Tüfenkci, "Standartlara uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek, böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Denetimler ve gizlilik daha dikkatli takip edilecek"



Güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin, alıcıların siparişi hakkında bilgi edinebilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacağına da dikkati çeken Tüfenkci, bu şekilde talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.



Sistemle e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebileceğine işaret eden Tüfenkci, "Tüketici, güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğinden, bu siteler diğer sitelerin bir adım önünde olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının internet üzerinden alışverişlerde gizliliği temin etmek olduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bundan sonra bu damgayı alan sitelerdeki denetimler ve gizlilik daha da dikkatli bir şekilde takip edilecek. Bu sitelerde alışveriş yapan tüketicilerimiz de bu sitelerin daha güvenli ve aynı zamanda gizliliğe riayet ettiğini, bu site üzerinden satılan malların kendilerine ulaşma noktasındaki aksaklıkların olmayacağını garantili olarak görmüş olacak. Biz güvenlik ve hizmet standartlarını denetlerken, e-ticaret üzerinden diyelim ki cep telefonu aldığında artık fotoğraf makinesi gönderilmeyecek veya bir parfüm markası sipariş edildiğinde bir başka marka gönderilemeyecek. Bu damgaya sahip sitelere böyle bir şey olduğunda Bakanlık olarak müdahil olup gerekli yaptırımları yapabilecek konumda olacağız. Burada güven damgasını sağlayıcı kuruluşlar var. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yetkilendirilmiş anonim şirketler olacak ve bunlar vasıtasıyla bu tür sitelerin denetimini sağlayacağız. Bakanlık da bunun kontrolünü yapmış olacak."