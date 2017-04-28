Düziçi'nde Uyuşturucu Operasyonu

Düziçi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 60 gram esrar, 44 uyuşturucu hap, 27 gram eroin ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 zanlı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Soruşturma ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, daha önceden teknik takibe aldıkları uyuşturucu temin edip sattıkları ileri sürülen M.T. (21), F.C. (34), E.B. ( 36), A.G. (22) nin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, 60 gram esrar, 44 uyuşturucu hap, 27 gram eroin ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.