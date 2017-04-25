Düzce Valiliğinden "Hanta Virüsü" Açıklaması

Düzce Valiliği, yapılan çalışmalar doğrultusunda "hanta virüsünden" herhangi bir ölüm vakasının bulunmadığını açıkladı.



Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde "hanta virüsü" şüphesi iddiaları üzerine açıklama yaptı. İlk olarak Güney Kore'de ortaya çıkan virüsün Türkiye'de de ilk olarak 2009 yılında Bartın ve Zonguldak'ta ortaya çıktığı hatırlatıldı. İddialar üzerine Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda il Hıfzısıhha Kurulu toplantısı yapıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan Hıfzısıhha Kurulu toplantısına Sağlık Müdürlüğü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesinden Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Enfeksiyon hastalıkları, Nefroloji bölümünden yetkililer katılmıştır. İlimizde 2017 yılı Ocak ayı itibariyle ve daha önceki yıllarda görüldüğü üzere gözüken hanta virüsü enfeksiyonu ile ilgili ilimizdeki hastanelerimizde yatarak tedavi gören hastalarımızdan alınan kan örnekleri Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiş olup; sonuç beklenmektedir. ilimiz hastanelerinde yatarak tedavi gören vatandaşımız bulunmamakta olup, hastalarımız şifahen taburcu olmuştur. Elimizdeki verilere göre ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ilimizde hanta virüsü nedeniyle herhangi bir ölüm vakası bulunmamaktadır. Ayrıca İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı ekiplere filyasyon çalışması yapılarak hanta virüsünün görüldüğü yerlerden alınan su numuneleri merkez laboratuvarımızda incelenmektedir. Hastalığın kan transfüzyonu yoluyla ve özellikle insandan insana geçmediğinin halkımız tarafından bilinmesi gerektiği, çevre temizliği, kemirgenlerden uzak yaşantı ve temiz su tüketimi ile hijyen kurallarına önem göstermeleri gerektiği, böylelikle bu virüsten korunabilecekleri konusunda ekiplerimizce bilgilendirmelerde bulunulmuştur" denildi. - DÜZCE