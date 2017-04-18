Düzce Üniversitesi'ne Bursa'da Yoğun İlgi

Düzce Üniversitesi, Educaturk tarafından Bursa AKM Merinos Fuar Merkezinde düzenlenen "Yükseköğretim Günleri" etkinliğinde üniversite adaylarıyla bir araya geldi.



Devlet ve vakıf üniversitelerinin katıldığı tanıtım etkinliğinde Düzce Üniversitesi'ni, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü temsil etti. Bursa genelinde 100 farklı okuldan öğrencilerin ziyaret ettiği etkinlikte Düzce Üniversitesi'nin tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programlarının anlatıldığı fuarda, tanıtım materyalleri paylaşılarak yaklaşan LYS sınavı öncesinde öğrencilerin bilgilendirilmesine katkı sağlandı.



Düzce Üniversitesi'nin kampüs hayatı, akademik başarıları, gerçekleştirdiği projeleri, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri, kariyer imkanları ile yurtdışı olanakları hakkında da faydalı bilgilerin aktarıldığı tanıtım organizasyonunda, Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde doğru bir adres olduğu vurgulandı. - DÜZCE