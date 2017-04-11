Düzce Hızlı Treni Tanıdı

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesince hızlı tren konulu panel düzenlendi.



TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murtazaoğlu, Düzce Üniversitesi (DÜ) Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda düzenlenen panelde, 2004 yılından bugüne kadar bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının inşa edildiğini belirterek, 2016 yılında yaklaşık 6 milyon yolcunun hızlı trenle taşındığını dile getirdi.



Halen bin 906 kilometre yüksek hızlı tren hattı ile bin 42 kilometre hızlı tren hatlarının yapımının devam ettiğini aktaran Murtazaoğlu, 2023 vizyonunda 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı tren, 8 bin 500 kilometrelik hızlı tren ve bin kilometrelik konvansiyonel hat olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik demiryolu hattına ulaşma hedefi bulunduğunu kaydetti.



AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Düzce'nin lokasyon olarak hızlı tren yatırımına oldukça uygun bir şehir olduğunu ifade ederek, projenin turizm, yerleşim ve tarım gibi birçok açıdan Düzce'ye önemli fırsatlar sunacağını belirtti.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ise proje için ciddi bir farkındalık oluşturmak amacıyla programın düzenlendiğini bildirerek, Düzce'den bir hızlı tren hattının geçmesini istediklerini aktardı.



DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da üniversitenin 30 bin öğrenciye ulaştığını ve 5 yıl içinde 50 bin öğrenci potansiyeli öngördüklerine işaret ederek, Düzce'nin geçmişi, coğrafi konumu, teknik ve güvenlik boyutlarıyla hızlı tren projesine en uygun şehir olduğunu bildirdi.