Düzce 'Evet' Dedi

DÜZCE'de anayasa referandum unda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 71 'evet', yüzde 29 'hayır' oyu çıktı.



Kentte 858 sandıkta, 236 bin 167 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 164 bin 431 seçmen 'evet', 67 bin 899 seçmen de 'hayır' dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün oy kullandığı Çilimli İlçesi'ndeki 1008 numaralı sandıkta 621 'evet', 136 'hayır' oyu çıkarken, 11 oy geçersiz sayıldı. - Zce