Düzce'deki Fetö/pdy Soruşturmaları

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kamu kurumlarında 788 kişi hakkında işlem yapıldığı, 314 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi verildi.



Soruşturma kapsamında 314 kişinin tutuklandığı, 788 kişi hakkında da idari ve adli işlem gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Düzce Valiliğinden 3 (vali yardımcısı, kaymakam), Cumhuriyet Başsavcılığından 70 (hakim, savcı, memur), Düzce Üniversitesinden 114, İl Jandarma Komutanlığından 10, İl Emniyet Müdürlüğünden 156, İl Müftülüğünden 48, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 4, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden 2, İl Defterdarlığından 5, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 282, Orman İşletmesinden 5, İl Sağlık Müdürlüğünden 27, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden 15, İl Özel İdaresinden 1, İl Kültür, Turizm Müdürlüğünden 1, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 1, Cumayeri Belediyesinden 2, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 4, Yığılca Kaymakamlığından 1, Gölyaka Kaymakamlığından 1, Tarım Kredi Kooperatifinden 1, İl Acil ve Afet Müdürlüğünden 2, Düzce Belediyesinden 6, İl Sağlık Müdürlüğünden 2, Türkiye İş Kurumundan 2, Telekom İl Müdürlüğünden 1, Ceza İnfaz Kurumundan 18, Kadastro Müdürlüğünden 1, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden 1, Kredi ve Yurtlar Kurumundan 1 kişi olmak üzere 788 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır."