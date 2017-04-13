Düzce'de Kaçak İçki Operasyonu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki imalathaneye düzenlenen baskında sahte alkol üretiminde kullanılan düzenek ile kilolarca sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Fatih Mahallesi Hacıyakup ve Kuyuzudüzü köylerinde ikamet eden şüphelilerin evlerine kurdukları düzenekle kaçak alkol ürettiğini ve piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların ev ve eklentilerine şafak vakti baskın yaptı. Yapılan baskınlarda iki evde alkol üretim imalathanesi, kazan, 31 kilogram anason bitkisi, bin 130 kilogram kuru üzüm, 8 litre viski, 79 litre rakı ve boş plastik bidonlar ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Depo olarak kullanılan iki evde ise 201 şişe kaçak içki ele geçirildi. Haklarında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE